МГУ им. Ломоносова вошел в международный рейтинг «Три миссии университета»

Москва, 28 ноября. В российской столице подвели итоги международного рейтинга «Три миссии университета», МГУ им. Ломоносова расположился на 23-й строчке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рейтинг «Три миссии университета» включил влияние вуза на общество в число параметров при формировании топ-листа. Теперь жюри оценивает образовательную, научную и общественную миссии.

Отметим, что в экспертный совет входят 25 представителей из 12 стран мира. Создание рейтинга было инициировано Российским союзом ректоров в 2017 году по поручению президента Владимира Путина.

В этом году рейтинг успешно прошел международный аудит. К 2021 году экспертный совет поставил задачу подготовить рейтинг 1000 лучших университетов мира.

Известно, что в списке 333 лучших вузов находятся 17 российских, среди них МГУ, СПбГУ, МФТИ и другие.