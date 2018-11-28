Появилось видео эвакуации посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве

Москва, 28 ноября. В российской столице эвакуировали 12 ТЦ после звонков об угрозе взрыва. Видео эвакуации из торгового центра на улице Шереметьевская появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось об эвакуации ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и других объектов. По данным ФАН, из ТЦ на улице Шереметьевская освободили от машин парковку, у входа в здание стоят спасатели.

На месте дежурят оперативные службы. На кадрах можно увидеть, что из ТЦ «Горбушкин двор» уже вывели людей, работают правоохранители и кинологи с собаками.