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Появилось видео эвакуации посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве

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Появилось видео эвакуации посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве

Москва, 28 ноября. В российской столице эвакуировали 12 ТЦ после звонков об угрозе взрыва. Видео эвакуации из торгового центра на улице Шереметьевская появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось об эвакуации ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и других объектов. По данным ФАН, из ТЦ на улице Шереметьевская освободили от машин парковку, у входа в здание стоят спасатели.

На месте дежурят оперативные службы. На кадрах можно увидеть, что из ТЦ «Горбушкин двор» уже вывели людей, работают правоохранители и кинологи с собаками.

Автор: Ирина Селезнева
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