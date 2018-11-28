В Москве эвакуировали посетителей из 10 ТЦ после звонков об угрозе взрыва

Москва, 28 ноября. Десять торговых центров эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе минирования, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва, в общей сложности эвакуированы несколько тысяч человек. Среди эвакуированных ТЦ — «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор».

В зданиях работают правоохранительные органы, кинологи. На месте ЧП находятся спасатели и машины скорой помощи. Напомним, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.