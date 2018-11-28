Новые парковки для резидентов могут появиться в центре Москвы

Москва, 28 ноября. В Москве собирают предложения от жителей для организации парковок. Планируется создать около 60 парковочных мест для резидентов.

Первые парковки для резидентов появились еще два года назад. В Москве организовали 160 мест для резидентов. В пресс-службе Администратора московского парковочного пространства сообщили, что обработано порядка 200 заявок от москвичей.

В связи с большим числом обращений рассматривается возможность организации 60 парковок в Армянском и Малом Татарском переулках, на Большой Пионерской и Садовнической улицах. Отмечается, что парковки в выходные заняты теми, кто приехал в центр города погулять.

Ранее сообщалось, что транспортный пик в столице ожидается в середине декабря. Водителей предупредили о загруженности трасс перед новогодними праздниками.