Тело москвича нашли в квартире под перевернутой кроватью

Москва, 28 ноября. Житель Москвы скончался в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова после употребления алкогольного напитка, сообщил источник Федерального агентства новостей.

27 ноября в собственной квартире был обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. Правоохранители установили, что порядок в квартире нарушен, однако замок на двери поврежден не был.

На место инцидента прибыли судмедэксперты. После осмотра квартиры выяснилось, что на столе находилась открытая бутылка водки, медицинские препараты. Тело находилось под перевернутой кроватью.

Погибшего направили для осмотра и выяснения причины смерти, обстоятельства гибели человека устанавливаются.