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Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя

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Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя

Москва, 28 ноября. Утром произошел сбой в движении шести трамваев на северо-западе Москвы в районе Строгинского шоссе.

В Мосгортрансе сообщили, что из-за технического сбоя встали трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31. На данных маршрутах с 08.00 до 09.00 курсировали автобусы.

Затем ремонтники восстановили движение трамваев, в настоящее время они ходят по маршруту в штатном режиме, пишет «Вечерняя Москва». Ранее синоптики предупредили москвичей о значительном похолодании и повышенном атмосферном давлении. В столице пройдет снег.

Автор: Ирина Селезнева
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