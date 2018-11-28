Москвичка устроила у себя дома пожар и скончалась в туалете

Москва, 28 ноября. В полицию Москвы поступило сообщение о задымлении в квартире дома на улице Ферганской. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили труп пенсионерки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Возгорание в квартире было вызвано пригоревшей на плите пищей. В ходе осмотра квартиры в туалете был обнаружен труп женщины 1940 года. Медики констатировали смерть пожилой москвички.

По предварительным данным, она скончалась от инсульта. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.