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Москвичка устроила у себя дома пожар и скончалась в туалете

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Москвичка устроила у себя дома пожар и скончалась в туалете

Москва, 28 ноября. В полицию Москвы поступило сообщение о задымлении в квартире дома на улице Ферганской. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили труп пенсионерки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Возгорание в квартире было вызвано пригоревшей на плите пищей. В ходе осмотра квартиры в туалете был обнаружен труп женщины 1940 года. Медики констатировали смерть пожилой москвички.

По предварительным данным, она скончалась от инсульта. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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