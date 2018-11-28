Власти Москвы благоустроят территорию Черкизовского пруда

Москва, 28 ноября. Берега Черкизовского пруда в российской столице превратят в зону отдыха, говорится в сообщении на сайта мэра Москвы.

Набережную Шитова и Черкизовский пруд ждет комплексное благоустройство и озеление. Отмечается, что работа будет проходить на 20 га. Пруд пройдет так называемую экологическую реабилитацию, здесь обустрят участок дна с растениями, которые способны очищать воду естественным путем.

Вокруг пруда появится деревянный настил с мостиками. Существующий мост отремонтируют, установят подсветку, рядом появится зона для семейного отдыха.

Столичные власти стараются создать как можно больше участков для отдыха возле воды, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в Черкизовском парке построят избушку с бабой Ягой.