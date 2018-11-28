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Грабители избили бизнесмена и отняли 2,5 млн рублей в Москве

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Грабители избили бизнесмена и отняли 2,5 млн рублей в Москве

Москва, 28 ноября. Правоохранительные органы Москвы разыскивают грабителей директора одной из коммерческих организаций на северо-западе столицы, сообщил источник.

Ограбление произошло вечером 27 ноября на 5-м Войковском проезде. Полиция установила, что четверо неизвестных избили бизнесмена и похитили часы, смартфон, 2,5 млн рублей, 30 тысяч евро, 65 тысяч долларов.

Идет проверка, выясняются обстоятельства происшествия, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что в Москве напали на гражданина Израиля, отобрав у него сумку с крупной суммой денег.

Автор: Ирина Селезнева
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