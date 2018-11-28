Работникам офисов посоветовали пить больше воды зимой

Москва, 28 ноября. Московский врач общей практики Ирина Шелгунова посоветовала офисным работникам в отопительный сезон следить за водным балансом организма из-за сухого воздуха в помещении.

В среднем человек должен пить около 2,5 литров воды в день. Если в помещении находится климат-контроль или обогреватели, то организм теряет жидкость значительно быстрее, пишет АГН «Москва».

Однако пить воду больше нормы тоже не стоит, поскольку это может повлиять на работу сердца и почек. Лишняя жидкость не приносит пользы человеку, главное — следить за балансом, отметила Шелгунова.