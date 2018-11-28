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Лыжные трассы появятся в 26 парках Москвы

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Лыжные трассы появятся в 26 парках Москвы

Москва, 28 ноября. В 26-ти московских парках можно покататься на лыжах этой зимой, говорится в сообщении на официальном сайте мэры и правительства Москвы.

Власти подготовили около 400 трасс общей протяженностью свыше 500 км. Любители классического катания могут воспользоваться 60-ю тропами, остальные организованы для скандинавской ходьбы и здоровья.

При снежной погоде в Москве проведут массовый забег «Олимпийская лыжня». Отмечается, что в парке «Сокольники» находится самая длинная лыжня, почти 50 км. Далее идет Измайловский парк с 17-километровой лыжней и парк Олимпийской деревни.

Жители российской столицы и гости города смогут взять на прокат лыжи, стоимость аренды 200 рублей в час, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в столичном регионе похолодает, выпадет небольшой снег.

Автор: Ирина Седезнева
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