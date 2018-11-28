Синоптики объявили о похолодании и повышенном атмосферном давлении в Москве

Москва, 28 ноября. Синоптики рассказали о погоде на 28 ноября в Москве. По данным специалистов, ожидается слабый снег, высокое атмосферное давление.

Столбики термометров днем покажут от 6 до 9 градусов мороза. Утром пройдет небольшой снег, ветер будет дуть с северо-запада. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо из-за повышенного давления, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий водителям необходимо быть особенно внимательными на дороге. Следует держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.