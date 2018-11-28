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Синоптики рассказали о количестве выпавших осадков ночью в Москве

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Синоптики рассказали о количестве выпавших осадков ночью в Москве

Москва, 28 ноября. Порядка двух миллиметров осадков выпало в российской столице за минувший вечер и в ночь на среду. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

«Несмотря на то, что снег вроде бы сыпал и сыпал, его выпало немного, вечером вторника в Москве это был один миллиметр, и ночью выпал тоже один миллиметр осадков», — сообщила собеседница РИА Новости.

Она уточнила, что в общей сложности выпало порядка двух миллиметров осадков. При этом, по ее словам, среднемесячная норма осадков в последний месяц осени в столице РФ составляет 55 миллиметров.

Автор: Андрей Крылов
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