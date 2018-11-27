Москвичей призвали соблюдать меры безопасности на МЦК во время снегопада

Москва, 27 ноября. Пассажиров просят быть предельно внимательными на станциях МЦК в связи со снегопадом.

Сильный снегопад, обрушившийся на российскую столицу, может повлиять на работу Московского центрального кольца. Об этом сообщается на странице в социальной сети «В Контакте» в аккаунте МЦК.

Пассажиров просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности.

«Просим быть предельно аккуратными и соблюдать правила безопасности: не стоять у края платформы в ожидании поезда, не ходить по путям, держать детей за руку», — отмечается в сообщении МЦК.

Напомним, ранее москвичей предупредили о самом морозном за последние годы декабре.