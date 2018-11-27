Москвичей предупредили о самом морозном декабре за последние годы
0 Оставить комментарий
Москва, 27 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о самом морозном за последние годы декабре.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, декабрь в текущем году будет значительно холоднее предыдущих.
По словам синоптика, похолодание придет в Москву в среду, 28 ноября: столбик термометра опустится до минус 11 ночью, а днем ожидается до минус девяти градусов. Также горожан предупреждают о резком росте атмосферного давления.
«По нашим расчетам, нынешний декабрь будет холоднее предыдущих», — отметил Вильфанд.