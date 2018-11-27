Москвичей предупредили о самом морозном декабре за последние годы

Москва, 27 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о самом морозном за последние годы декабре.

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, декабрь в текущем году будет значительно холоднее предыдущих.

По словам синоптика, похолодание придет в Москву в среду, 28 ноября: столбик термометра опустится до минус 11 ночью, а днем ожидается до минус девяти градусов. Также горожан предупреждают о резком росте атмосферного давления.