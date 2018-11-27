СК РФ заинтересовался тренером по кудо, избившим ребенка на тренировке в Подмосковье

Москва, 27 ноября. Следственные органы России начали проверку после того, как в СМИ появилась информация об избиении ребенка тренером в Наро-Фоминске.

Согласно предварительным данным, тренер по кудо остался недоволен выступлением своего воспитанника, который провел неудачный спарринг с партнером, и наказал мальчика, ударив его ногой в голову.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Отметим, что это не единственный случай применения насилия со стороны педагогов за последнее время. 20 ноября стало известно о том, что учительница школы в Северодвинске отхлестала учеников скакалкой по мягкому месту за плохую успеваемость.