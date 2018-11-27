Девятибалльные пробки: снегопад парализовал движение на московских дорогах

Москва, 27 ноября. Девятибалльные пробки парализовали движение на московских дорогах во вторник вечером из-за сильнейшего снегопада.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящее время транспортные заторы достигли восьми баллов. К 21.00 ожидаются девятибалльные пробки. В центре организации дорожного движения просят отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт.

«Если вы не можете оставить машину, напоминаем, что в таких погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров», — отметили в ЦОДД.

Ранее сообщалось о том, что больше 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах из-за ухудшающихся погодных условий.