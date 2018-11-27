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Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

Москва, 27 ноября. Больше 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах из-за ухудшающихся погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В частности, на 16.50 по московскому времени задержали три рейса и 14 отменили в аэропорту «Внуково», в «Домодедово» четыре рейса не вылетели вовремя, а семь рейсов отменили, в «Шереметьево» задержали три рейса.

Ранее ФАН сообщало о том, что московских автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах из-за снегопада — соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и плавно маневрировать.

Автор: Ксения Пудовкина
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