Пассажир упал под поезд на станции метро «Юго-Западная» в Москве: опубликовано видео

Москва, 27 ноября. Человек упал на рельсы в московском метро на станции «Юго-Западная», спасти его не удалось. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 27 ноября, около 17.00: человек, личность которого на данный момент не установлена, упал на рельсы под прибывающий поезд. К сожалению, спасти пассажира не удалось, он скончался.

Поезд стоит на месте уже в течение 15 минут. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.