Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пассажир упал под поезд на станции метро «Юго-Западная» в Москве: опубликовано видео

154
0 Оставить комментарий

Пассажир упал под поезд на станции метро «Юго-Западная» в Москве: опубликовано видео

Москва, 27 ноября. Человек упал на рельсы в московском метро на станции «Юго-Западная», спасти его не удалось. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 27 ноября, около 17.00: человек, личность которого на данный момент не установлена, упал на рельсы под прибывающий поезд. К сожалению, спасти пассажира не удалось, он скончался.

Поезд стоит на месте уже в течение 15 минут. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.