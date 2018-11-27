Московских водителей предупредили о надвигающемся снегопаде

Москва, 27 ноября. Московских автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах из-за снегопада.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в столичном центре организации дорожного движения, в российской столице идет обильный снег, поэтому на дорогах нужно быть особенно острожными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Просим водителей быть внимательнее на дорогах в связи со снегопадом», — сообщили в ЦОДД.

Напомним, синоптики обещали во вторник, 27 ноября, снег, голоде и мороз.