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Около двух тысяч Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге в Москве

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Около двух тысяч Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге в Москве

Москва, 27 ноября. Порядка двух тысяч Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге на ВДНХ в Москве, передает пресс-служба столичной мэрии.

Планируется, что традиционный благотворительный забег состоится 23 декабря текущего года. Мероприятие организовано совместно с фондом «Вера».

«Ожидается, что в нем примут участие две тысячи человек», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, для жителей и гостей российской столицы откроют четыре тысячи развлекательных объектов зимой. Например, на ВДНХ открыли два катка, их вместимость составляет почти четыре тысячи человек.

Автор: Алексей Громов
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