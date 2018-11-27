Около двух тысяч Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге в Москве

Москва, 27 ноября. Порядка двух тысяч Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге на ВДНХ в Москве, передает пресс-служба столичной мэрии.

Планируется, что традиционный благотворительный забег состоится 23 декабря текущего года. Мероприятие организовано совместно с фондом «Вера».

«Ожидается, что в нем примут участие две тысячи человек», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, для жителей и гостей российской столицы откроют четыре тысячи развлекательных объектов зимой. Например, на ВДНХ открыли два катка, их вместимость составляет почти четыре тысячи человек.