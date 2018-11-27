Массовая авария парализовала движение на МКАД

Москва, 27 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех авто парализовало движение на МКАД.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах, авария случилась на 103 километре МКАД в районе Абрамцево: столкнулись грузовой автомобиль и три легковые машины.

Четыре полосы на МКАД в настоящее время перекрыты. Информация о пострадавших уточняется.