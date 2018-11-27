Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Почти четыре тысячи объектов для зимнего отдыха откроют в Москве

46
0 Оставить комментарий

Почти четыре тысячи объектов для зимнего отдыха откроют в Москве

Москва, 27 ноября. Для жителей и гостей российской столицы откроют четыре тысячи развлекательных объектов зимой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

В московских парках откроют тысячи объектов зимней инфраструктуры в период текущего зимнего периода.

«Катки, лыжные трассы, горки и многое другое. Ну а главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 14 декабря по 13 января», — поделился градоначальник.

Отметим, горожан приглашают на катки, которые откроют на ВДНХ, их общая вместимость составляет почти четыре тысячи человек.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.