Почти четыре тысячи объектов для зимнего отдыха откроют в Москве

Москва, 27 ноября. Для жителей и гостей российской столицы откроют четыре тысячи развлекательных объектов зимой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

В московских парках откроют тысячи объектов зимней инфраструктуры в период текущего зимнего периода.

«Катки, лыжные трассы, горки и многое другое. Ну а главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 14 декабря по 13 января», — поделился градоначальник.

Отметим, горожан приглашают на катки, которые откроют на ВДНХ, их общая вместимость составляет почти четыре тысячи человек.