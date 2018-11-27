СМИ рассказали, как ИТС и нейросеть «ловят» лихачей в Москве

Москва, 27 ноября. Москва активно превращается в «умный город», в столице внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС) и тестируется нейронная сеть.

На данный момент в Москве существуют три вида камер: радарные, лазерные и камеры видеофиксации. Радарные можно отличить по внешнему виду – у них два «глазка», а у камер видеофиксации – один. Кроме того, последние устанавливаются сразу по несколько на одной штанге — каждая из них отвечает за свою полосу.

Современные ИТС с нейросетью способны не только контролировать скоростной режим, но также вычислять нарушителей, которые передвигаются без ОСАГО, останавливаются в местах для инвалидов, пренебрегают требованиями дорожных знаков и разметки.

«Известия» раскрыли способы, которыми пользуются водители, чтобы избежать штрафов за нарушение ПДД. Некоторые лихачи устанавливают антирадар или видеорегистратор с антирадаром. Устройство в реальном времени мониторит обстановку, получает сигнал с камер наблюдения и сообщает водителю.

Еще одна хитрость, которой пользуются водители — приложение-радар на базе Android или IOS. В маркетах цена на такое приложение колеблется от 100 до 1,6 тысячи рублей. Существуют и бесплатные приложения, однако данные о камерах в них вносят обычные пользователи.