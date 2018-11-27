Более ста зданий в центре Москвы украсят новогодней подсветкой

Москва, 27 ноября. Порядка ста зданий в центре российской столицы украсят праздничной подсветкой. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Планируется, что архитектурно-художественная подсветка будет не только подсвечивать фасады зданий, но и менять изображение.

«Для этого включатся специальные динамические сценарии работы с меняющейся картинкой», — поделились в комплексе городского хозяйства.

Отметим, новогодние поздравления можно будет увидеть на фасадах домов на улице Новый Арбат.