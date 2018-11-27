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Московские врачи спасают жизнь шестилетней девочки, упавшей из окна 11-го этажа

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Московские врачи спасают жизнь шестилетней девочки, упавшей из окна 11-го этажа

Москва, 27 ноября. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь шестилетней девочки, которая упала из окна 11-го этажа в Москве.

Вечером в понедельник, 26 ноября, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили девочку шести лет, которая выпала из окна квартиры на 11-ом этаже дома на улице Профсоюзная. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

У девочки кататравма, ушиб мозга, ушиб легких, переломы затылочной кости и костей таза. Она находится в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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