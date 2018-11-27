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Водитель BMW протаранил монастырь в Москве

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Водитель BMW протаранил монастырь в Москве

Москва, 27 ноября. Водитель на немецкой иномарке влетел в ограждение Николо-Перервинского монастыря в российской столице.

Аварию зафиксировали на улице Шоссейная: водитель на BMW не справился с управлением и врезался в ограждение. По предварительным данным, пострадал один человек.

По некоторым данным, по адресу расположен Николо-Перервинский монастырь, а за рулем находился сотрудник правоохранительных органов. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.

Автор: Алексей Громов
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