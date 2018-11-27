Брошенного ночью на остановке шестилетнего мальчика нашли в Москве

Москва, 27 ноября. Сотрудники полиции ищут родителей шестилетнего ребенка, которого нашли на автобусной остановке в Москве. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 26 ноября, сообщение об обнаруженном маленьком мальчике поступило в отделение правоохранительных органов. Его привела неизвестная женщина в бизнес-центр на улице Верейская.

Ребенок рассказал, что его зовут Леша, и ему шесть лет. Мальчика отправили в больницу, так как ему понадобилась медицинская помощь.

«По словам ребенка, он живет на улице Гжатская вместе с мамой Жанной, но где она сейчас, не знает», — рассказали в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности родителей мальчика.