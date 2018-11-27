Дополнительные поезда свяжут Москву с регионами в новогодние праздники

Москва, 27 ноября. Порядка ста пар поездов запустят между российской столицей и регионами в предновогодние праздники, сообщили в пресс-службе Московской железной дороге.

В период с 21 декабря по 10 января следующего года будут курсировать более ста пар дополнительных пассажирских поездов, которые свяжут столицу со следующими городами: с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Адлером и Брестом.

Максимальное количество поездов будут отправляться с московских вокзалов 29 и 30 декабря.