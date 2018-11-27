Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дополнительные поезда свяжут Москву с регионами в новогодние праздники

68
0 Оставить комментарий

Дополнительные поезда свяжут Москву с регионами в новогодние праздники

Москва, 27 ноября. Порядка ста пар поездов запустят между российской столицей и регионами в предновогодние праздники, сообщили в пресс-службе Московской железной дороге.

В период с 21 декабря по 10 января следующего года будут курсировать более ста пар дополнительных пассажирских поездов, которые свяжут столицу со следующими городами: с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Адлером и Брестом.

Максимальное количество поездов будут отправляться с московских вокзалов 29 и 30 декабря.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.