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В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

Москва, 27 ноября. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию легендарного стадиона «Динамо» в российской столице, передает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Легендарный спортивный комплекс «Динамо», который сменил название на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина», реконструировали, в понедельник, 26 ноября, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Футбольный стадион будет вмещать порядка 26,3 тысяч зрителей, а малая спортивная арена  — от 11,4 тысячи до 14 тысяч человек. Общая площадь объектов составляет порядка 200 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Стадион «Динамо» — объект культурного наследия регионального значения, и строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 года и 1936 года», — рассказал Левкин.

Автор: Ксения Пудовкина
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