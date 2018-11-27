В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

Москва, 27 ноября. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию легендарного стадиона «Динамо» в российской столице, передает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Легендарный спортивный комплекс «Динамо», который сменил название на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина», реконструировали, в понедельник, 26 ноября, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Футбольный стадион будет вмещать порядка 26,3 тысяч зрителей, а малая спортивная арена — от 11,4 тысячи до 14 тысяч человек. Общая площадь объектов составляет порядка 200 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.