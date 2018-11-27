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Неизвестный ударил ножом и избил пенсионерку в Москве

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Неизвестный ударил ножом и избил пенсионерку в Москве

Москва, 27 ноября. Неизвестный напал с ножом на пенсионерку на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах нападения на пожилую женщину на Новочеркасском бульваре: неизвестный ударил ножом и избил женщину 1952 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода черепа и раной лобной области.

Автор: Алексей Громов
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