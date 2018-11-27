Ювелирные украшения на 6,3 млн рублей украли из квартиры неработающей москвички

Москва, 27 ноября. Ювелирные украшения на общую сумму больше шести миллионов рублей украли из квартиры неработающей москвички. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сообщение о краже поступило в отделение правоохранительных органов утром 26 ноября: из квартиры в Пресненском районе неизвестный похитил ювелирные изделия на общую сумму большее 6,3 миллионов рублей.

По предварительным данным, грабитель подобрал ключи ко входной двери и проник в квартиру. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.