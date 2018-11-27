Ювелирные украшения на 6,3 млн рублей украли из квартиры неработающей москвички
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Москва, 27 ноября. Ювелирные украшения на общую сумму больше шести миллионов рублей украли из квартиры неработающей москвички. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Сообщение о краже поступило в отделение правоохранительных органов утром 26 ноября: из квартиры в Пресненском районе неизвестный похитил ювелирные изделия на общую сумму большее 6,3 миллионов рублей.
По предварительным данным, грабитель подобрал ключи ко входной двери и проник в квартиру. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.