Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Ювелирные украшения на 6,3 млн рублей украли из квартиры неработающей москвички

53
0 Оставить комментарий

Ювелирные украшения на 6,3 млн рублей украли из квартиры неработающей москвички

Москва, 27 ноября. Ювелирные украшения на общую сумму больше шести миллионов рублей украли из квартиры неработающей москвички. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сообщение о краже поступило в отделение правоохранительных органов утром 26 ноября: из квартиры в Пресненском районе неизвестный похитил ювелирные изделия на общую сумму большее 6,3 миллионов рублей.

По предварительным данным, грабитель подобрал ключи ко входной двери и проник в квартиру. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.