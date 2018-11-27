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Москвич с ружьем попытался вернуть себе деньги за проезд по платной дороге

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Москвич с ружьем попытался вернуть себе деньги за проезд по платной дороге

Москва, 26 ноября. Полиция в Московской области задержала мужчину, который с оружием требовал вернуть повторно списанные 625 рублей за проезд по платной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в офис по обслуживанию клиентов, который расположен на трассе М-11. Он угрожал сотрудникам ружьем, а также требовал возврата 625 рублей, которые, по его словам, были повторно списаны за проезд по платной дороге.

Как уточнили в полиции, сотрудники офиса отдали напавшему его деньги. При выходе из офиса 53-летний мужчина был задержан полицией. У него изъяли ружье Remington 870 и 39 патронов к нему. Оружие направили на исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальный срок лишения свободы по этой статье – 15 лет.

Москвич с ружьем попытался вернуть себе деньги за проезд по платной дороге

Автор: Алия Садыкова
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