Москвичи смогут увидеть два крупных звездопада в декабре
Москва, 27 ноября. Москвичи смогут полюбоваться красивыми звездопадами в середине декабря, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».
В частности, в ночь на 13 на 14 декабря можно увидеть порядка 120 «падающих» с неба звезд, этому поспособствует и хорошая безоблачная погода. Увидеть необычное явление, получившее название потоки Геминиды, можно будет невооруженным глазом.
«На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы», — сообщили в Московском планетарии.
А в ночь с 21 на 22 декабря ожидаются падения до десяти метеоров в час (метеорный поток Урсиды). Однако препятствием для наблюдений может стать только полная Луна.
«Своим названием он обязан Малой Медведице (Ursa Minor), где расположен источник, то есть область, из которой вылетают метеоры. Родоначальницей потока стала комета Туттля, оставляющая после себя множество маленьких частиц», — отмечается на сайте.