Москвичи смогут увидеть два крупных звездопада в декабре

Москва, 27 ноября. Москвичи смогут полюбоваться красивыми звездопадами в середине декабря, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

В частности, в ночь на 13 на 14 декабря можно увидеть порядка 120 «падающих» с неба звезд, этому поспособствует и хорошая безоблачная погода. Увидеть необычное явление, получившее название потоки Геминиды, можно будет невооруженным глазом.

«На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы», — сообщили в Московском планетарии.

А в ночь с 21 на 22 декабря ожидаются падения до десяти метеоров в час (метеорный поток Урсиды). Однако препятствием для наблюдений может стать только полная Луна.