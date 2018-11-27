Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей предупредили о морозе, гололедице и снеге во вторник

153
0 Оставить комментарий

Москвичей предупредили о морозе, гололедице и снеге во вторник

Москва, 27 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозе и небольшом снеге во вторник.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, во вторник, 27 ноября, столбик термометра в дневное время суток опустится от минус двух до минус четырех градусов, а ночью — от минус восьми до минус десяти.

Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гололедица, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными и аккуратными - соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.