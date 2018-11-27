Москвичей предупредили о морозе, гололедице и снеге во вторник

Москва, 27 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозе и небольшом снеге во вторник.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, во вторник, 27 ноября, столбик термометра в дневное время суток опустится от минус двух до минус четырех градусов, а ночью — от минус восьми до минус десяти.

Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гололедица, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными и аккуратными - соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.