В Московском зоопарке медведи впали в спячку

Москва, 27 ноября. Медведи, обитающие в Московском зоопарке, впали в спячку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора зоосада Светлану Акулову.

Посетителей зоопарка просят быть немного тише и спокойнее — не нарушать сон животных. Отметим, в спячку пали бурый и два гималайских медведя, которые, кстати, первые в этом году, отправились зимовать. Специально для них подготовили солому внутри вольера.

По словам Акуловой, начиная с августа, медведи питались в активном режиме и запасались жиром. Около трех недель назад специалисты сократили их рацион в два раза, а последнюю неделю предлагали животных только яблоки и груши.