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В Московском зоопарке медведи впали в спячку

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В Московском зоопарке медведи впали в спячку

Москва, 27 ноября. Медведи, обитающие в Московском зоопарке, впали в спячку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора зоосада Светлану Акулову.

Посетителей зоопарка просят быть немного тише и спокойнее — не нарушать сон животных. Отметим, в спячку пали бурый и два гималайских медведя, которые, кстати, первые в этом году, отправились зимовать. Специально для них подготовили солому внутри вольера.

По словам Акуловой, начиная с августа, медведи питались в активном режиме и запасались жиром. Около трех недель назад специалисты сократили их рацион в два раза, а последнюю неделю предлагали животных только яблоки и груши.

«… а за два дня до спячки и вовсе голодали. Постепенное уменьшение рациона очень важно, так как оно позволяет организму животного очиститься», — отметила она.

Автор: Ксения Пудовкина
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