ФАН публикует видео пожара на территории Московского инструментального завода

Москва, 27 ноября. Пожар полыхнул в строении на территории Московского инструментального завода. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Как стало известно ФАН, пожар произошел в строении на территории Московского инструментального завода по адресу Семеновский вал, 6, строение 2. По словам очевидцев, в этом здании находится баня.

На видео с камер наблюдения видно, что дым вырывается из окон последнего этажа двухэтажного строения. Информация о пострадавших и погибших на данный момент не поступала.

На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала о страшном пожаре, произошедшем в семнадцатиэтажном жилом доме в Новой Москве. Жертвами пожара стали двое детей и один взрослый.