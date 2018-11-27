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ФАН публикует видео пожара на территории Московского инструментального завода

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ФАН публикует видео пожара на территории Московского инструментального завода

Москва, 27 ноября. Пожар полыхнул в строении на территории Московского инструментального завода. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Как стало известно ФАН, пожар произошел в строении на территории Московского инструментального завода по адресу Семеновский вал, 6, строение 2. По словам очевидцев, в этом здании находится баня.

На видео с камер наблюдения видно, что дым вырывается из окон последнего этажа двухэтажного строения. Информация о пострадавших и погибших на данный момент не поступала.

На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала о страшном пожаре, произошедшем в семнадцатиэтажном жилом доме в Новой Москве. Жертвами пожара стали двое детей и один взрослый.

Автор: Олеся Волкова
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