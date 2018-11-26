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Останки женщины в полиэтиленовых пакетах нашли в парке Москвы

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Останки женщины в полиэтиленовых пакетах нашли в парке Москвы

Москва, 26 ноября. Останки пожилой женщины в полиэтиленовых пакетах нашли в парке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК.

Сообщение о страшной находке поступило в отделение правоохранительных от пенсионера, который гулял в парке 850-летия Москвы в Марьино.

Фрагменты тела принадлежат женщине 50-60 лет, они находились в горизонтальной водосточной трубе в черных целлофановых пакетах, пишет «Газета Кемерова». 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Также устанавливаются личности причастных к совершению преступления.

Автор: Алексей Громов
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