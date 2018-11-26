Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

Москва, 26 ноября. Человек скончался под колесами электрички в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Мужчина переходил железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере города и попал пол колеса электрички. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Удалось установить, что человек переходил пути в неустановленном месте. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.