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Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

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Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

Москва, 26 ноября. Человек скончался под колесами электрички в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Мужчина переходил железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере города и попал пол колеса электрички. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Удалось установить, что человек переходил пути в неустановленном месте. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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