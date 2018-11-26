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Московских водителей предупредили о сильном ветре

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Московских водителей предупредили о сильном ветре

Москва, 26 ноября. Московских автомобилистов предупреждают о сильном ветре в середине недели. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, опубликованные на сайте московского паркинга.

В среду, 28 ноября, ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Просим автомобилистов быть внимательными и не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций, чтобы не допустить аварийных ситуаций», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает «Вечерняя Москва», температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы.

Автор: Алексей Громов
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