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Собянин открыл канатную дорогу в «Лужниках»

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Собянин открыл канатную дорогу в «Лужниках»

Москва, 26 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор.

Градоначальник отметил, что на машине добраться до смотровой площади «Лужников» можно за 20 минут, однако, если воспользоваться канатной дорогой, то время можно сократить до пяти минут.

«Поздравляю Москву с новым видом транспорта», — отметил Собянин, нажав в рамках торжественной церемонии на символическую кнопку запуска.

Как отмечают «Аргументы и факты», протяженность дороги превышает 700 метров. Оплатить проезд можно картой «Тройка». Стоимость в одну сторону в будние дни — 400 рублей, в выходные дни — до 500 рублей.

Автор: Ксения Пудовкина
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