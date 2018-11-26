Труп избитой женщины со связанными ногами нашли под грудой мусора в Подмосковье

Москва, 26 ноября. Полиция разбирается в обстоятельствах гибели женщины, тело которой нашли под грудой мусора в Московской области. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном ГСУ СКР.

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли под грудой мусора в подмосковном Ступино. У нее были связаны скотчем ноги, а на шее — ремень. На лице видны многочисленные гематомы, а на ухе — резаная рана.

По предварительной информации, женщина была мертва около недели. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося, сообщает «Вечерняя Москва».