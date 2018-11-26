Синоптики предупредили о существенном повышении атмосферного давления в Москве

Москва, 26 ноября. Москвичей предупредили о существенном повышении атмосферного давления в пятницу, рассказали в центре погоды «Фобос».

Атмосферное давление начнет расти в середине недели и достигнет максимальных показателей в пятницу. Горожан предупреждают о том, что давление поднимется до 767 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше столичной нормы.

Постепенное снижение будет наблюдаться в выходные. В воскресенье атмосферное давление опустится до 755 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в дневное время суток ожидается от минус трех до минус одного градуса. Ночью температура опустится до минус девяти градусов.