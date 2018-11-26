Житель Москвы изнасиловал 15-летнюю падчерицу

Москва, 26 ноября. Отчим подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери женщины, с которой он проживает в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об этом поступило в полицию 25 ноября около 03.00 от девочки 2003 года рождения, проживающей на улице Шоссе Энтузиастов. Она рассказала, что отчим совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в изнасиловании мужчину 1987 года рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.