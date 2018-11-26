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Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

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Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москва, 26 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о росте давления в середине недели. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

Атмосферное давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба к 30 ноября в условиях антициклона. Повышение будет наблюдаться со среды, 28 ноября.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 29 ноября, и пятницу, 30 ноября, атмосферное давление может достигнуть отметки 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.

Автор: Алексей Громов
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