Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москва, 26 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о росте давления в середине недели. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

Атмосферное давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба к 30 ноября в условиях антициклона. Повышение будет наблюдаться со среды, 28 ноября.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 29 ноября, и пятницу, 30 ноября, атмосферное давление может достигнуть отметки 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.