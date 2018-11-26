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Типографское оборудование на 14 млн рублей украли на юго-востоке Москвы

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Типографское оборудование на 14 млн рублей украли на юго-востоке Москвы

Москва, 26 ноября. Неизвестные похитили комплектующие для печатных устройств почти на 14 миллионов рублей на северо-востоке столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Путевом проезде грабители похитили из блок-контейнера комплектующие для печатных устройств почти на 14 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. В субботу, 24 ноября, было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, отмечает «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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