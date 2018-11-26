Жители Подмосковья стали реже жаловаться на шум

Москва, 26 ноября. Жители Московской области стали в три раза реже жаловаться на нарушение тишины. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном Госадмтехнадзоре.

Порядка трех тысяч человек обратились с жалобами на нарушение тишины и покоя с начала текущего года. За аналогичный период прошедшего года зафиксировали свыше восьми тысяч жалоб. Об этом проинформировала глава ведомства Татьяна Витушева.