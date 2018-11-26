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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на шум

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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на шум

Москва, 26 ноября. Жители Московской области стали в три раза реже жаловаться на нарушение тишины. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном Госадмтехнадзоре.

Порядка трех тысяч человек обратились с жалобами на нарушение тишины и покоя с начала текущего года. За аналогичный период прошедшего года зафиксировали свыше восьми тысяч жалоб. Об этом проинформировала глава ведомства Татьяна Витушева.

«Больше всего нарушений пресечено в Подольске, Балашихе, Красногорске и Долгопрудном. Рецидивов в подавляющем числе случаев не было», — поделилась Витушева.

Автор: Алексей Громов
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