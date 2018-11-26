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Стало известно, чем чаще всего захламляют москвичи лестничные клетки

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Стало известно, чем чаще всего захламляют москвичи лестничные клетки

Москва, 26 ноября. Жильцы чаще всего оставляют на лестничных клетках шкафы, тумбочки и м спортивный инвентарь. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе государственной жилищной инспекции российской столицы.

Захламление коридоров — это проблема управляющих компаний, которые должны следить за надлежащим техническим состоянием общего имущества собственников многоквартирных домов.

Однако горожанам это не мешает оставлять на на лестничных площадках мусор и строительный материал, крупногабаритные предметы, в том числе шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски.

Автор: Алексей Громов
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