В Москве 600 квартир присоединились к проекту «Умные счетчики»

Москва, 26 ноября. Больше 600 квартир присоединились к пилотному проекту «Умные счетчики» за полгода в российской столице. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в департаменте информационных технологий города.

«Умные счетчики», передающие данные об использовании жильцами горячей и холодной воды по сети Wi-Fi в Единый информационно-расчетный центр, установили жильцы 600 столичных квартир, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» департамента информационных технологий Москвы Илья Демин, новый сервис позволит избежать ошибок при передаче показаний и сэкономить время.