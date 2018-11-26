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В Москве 600 квартир присоединились к проекту «Умные счетчики»

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В Москве 600 квартир присоединились к проекту «Умные счетчики»

Москва, 26 ноября. Больше 600 квартир присоединились к пилотному проекту «Умные счетчики» за полгода в российской столице. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в департаменте информационных технологий города.

«Умные счетчики», передающие данные об использовании жильцами горячей и холодной воды по сети Wi-Fi в Единый информационно-расчетный центр, установили жильцы 600 столичных квартир, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» департамента информационных технологий Москвы Илья Демин, новый сервис позволит избежать ошибок при передаче показаний и сэкономить время.

«Кроме того, если счетчик фиксирует отклонение от нормы потребления воды — например, протекает кран или труба, — система проинформирует пользователя», — поделился Демин.

Автор: Ксения Пудовкина
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