Собянин рассказал об улучшении системы лекарственного обеспечения льготников

Москва, 26 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по усовершенствованию системы лекарственного обеспечения льготников.

По словам градоначальника, данная система успешно функционирует в российской столице уже в течение многих лет. Правом воспользоваться бесплатными лекарствами обладают свыше полутора миллионов горожан. Об этом Собянин рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что каждый год врачи выписывают свыше 15 миллионов рецептов по шести тысячам наименований лекарств. Система достаточно эффективно функционирует: почти в ста процентах случаев льготники получают лекарство можно в день обращения.