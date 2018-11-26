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Собянин рассказал об улучшении системы лекарственного обеспечения льготников

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Собянин рассказал об улучшении системы лекарственного обеспечения льготников

Москва, 26 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по усовершенствованию системы лекарственного обеспечения льготников.

По словам градоначальника, данная система успешно функционирует в российской столице уже в течение многих лет. Правом воспользоваться бесплатными лекарствами обладают свыше полутора миллионов горожан. Об этом Собянин рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что каждый год врачи выписывают свыше 15 миллионов рецептов по шести тысячам наименований лекарств. Система достаточно эффективно функционирует: почти в ста процентах случаев льготники получают лекарство можно в день обращения.

«… наша задача — отслеживать новинки и своевременно включать их в программу закупок, чтобы льготники могли получить современные, максимально эффективные лекарства», — сообщил Собянин.

Автор: Ксения Пудовкина
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